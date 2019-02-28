Пиеррия Хенри признан MVP февраля в Единой лиге ВТБ

Защитник казанского УНИКСа Пиеррия Хенри признан MVP чемпионата Единой Лиги ВТБ по итогам февраля



В гонке за титул самого ценного баскетболиста месяца Хенри опередил одноклубника Рэймара Моргана и форварда «Локомотива-Кубани» Дорелла Райта.



В феврале УНИКС одержал две домашние победы над ЦСКА и «Химками», а также в гостях был сильнее «Цмоки-Минска». В матче против действующего чемпиона ЦСКА (71:68) Хенри набрал в заключительной четверти 12 очков (всего в матче – 15). В среднем в феврале Пиеррия набирал 13,7 очка, 3,7 подбора, 4,0 передачи и 19,0 балла за эффективность действий.



«Февраль был особенно сложным. То, что мы сумели победить ЦСКА, отыграв 15 очков разницы, а потом еще одну команду Евролиги «Химки», доказывает, что мы прогрессируем. Благодарю Единую Лигу ВТБ и Бога за эту награду. Все это было бы невозможно без поддержки УНИКСа – тренерского штаба, который помогает мне развиваться, болельщиков и моих партнеров, преодолевающих вместе со мной все препятствия.

Честно говоря, мне кажется, что эта награда могла достаться любому моему одноклубнику, я просто их отражение. Все вместе сейчас мы вершим историю, оставаясь непобедимыми на домашней площадке. Наша цель — чемпионство, именно тогда моя индивидуальная награда станет действительно значимой", — цитирует Хенри пресс-служба Лиги ВТБ.

Лига также представила ролик с лучшими игровыми моментами Пиеррии за февраль, который можно посмотреть на её YouTube-канале.