Плаза: хорошо поработали во время паузы на матчи сборных и должны показать это

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».



«Я думаю, что в любом случае профессиональным игрокам лучше не прерывать соревновательный процесс. Надеюсь, что в будущем компромисс будет найден и внутренние чемпионаты не будут прерываться, не только в России, но и по всей Европе. В любом случае, сейчас мы должны работать в соответствии с реалиями. Мы хорошо поработали с ребятами, которые оставались в расположении, в том числе с молодыми парнями. В пятницу мы должны продемонстрировать, что с пользой провели этот перерыв.



Влад Трушкин, Сергей Карасев и Андрей Десятников вернулись в общую группу. В то же время, парни еще далеки от оптимальной формы. Сергей только-только приступил к работе с нами, но уже рвется в бой. Десятников еще далек от оптимальной формы, сейчас мы дадим ему возможность сыграть за вторую команду, провести максимум времени на площадке, чтобы быстрее вернуть игровой тонус. Влад вернулся в строй чуть раньше. Галь Мекель и Вадим Панин продолжают восстанавливаться. Я доволен тем, как работала наша молодежь, думаю, что ребята смогут помочь нам», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.