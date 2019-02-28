Плаза: «Нижний» — очень хорошая команда

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Жоан Плаза поделился своими ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». По словам Плазы, у предстоящего соперника сбалансированный состав, так что матч будет очень тяжёлым.



«Нижний» — очень хорошая команда. У них хороший сбалансированный состав, эта команда играет в интересный разнообразный баскетбол. «НН» продолжает выступление в Лиге чемпионов, команда абсолютно по делу вышла в четвертьфинал. В этом сезоне они уже обыграли «Химки» на выезде, так что мы должны быть готовы к очень тяжёлому матчу», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.

Встреча состоится 1 марта 2019 года.