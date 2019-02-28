Дайрис Бертанс договорился о контракте с «Нью-Орлеан Пеликанс»

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» и латвийский защитник «Олимпии Милан» Дайрис Бертанс достигли договорённости о подписании контракта, сообщает ESPN. Бертанс находится на контракте с итальянской командой, но уже скоро может освободиться от обязательств и отправиться за океан. В нынешнем сезоне Евролиги Бертанс реализовывает 54% бросков из-за дуги, что является лучшим показателем турнира.

Ожидается, что Бертанс заключит соглашение до конца сезона 2019/2020 года, но в контракте на следующий сезон будет прописана опция команды. Отметим, что Дайрис не отправился с «Олимпией» на матч Евролиги с «Химками», который проходит в эти минуты.

Младший брат Дайриса, Давис, выступает в НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».