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Дайрис Бертанс договорился о контракте с «Нью-Орлеан Пеликанс»

Дайрис Бертанс договорился о контракте с «Нью-Орлеан Пеликанс»
Баскетбол / НБА

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» и латвийский защитник «Олимпии Милан» Дайрис Бертанс достигли договорённости о подписании контракта, сообщает ESPN. Бертанс находится на контракте с итальянской командой, но уже скоро может освободиться от обязательств и отправиться за океан. В нынешнем сезоне Евролиги Бертанс реализовывает 54% бросков из-за дуги, что является лучшим показателем турнира.

Ожидается, что Бертанс заключит соглашение до конца сезона 2019/2020 года, но в контракте на следующий сезон будет прописана опция команды. Отметим, что Дайрис не отправился с «Олимпией» на матч Евролиги с «Химками», который проходит в эти минуты.

Младший брат Дайриса, Давис, выступает в НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».

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