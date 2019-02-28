Куртинайтис: «Химкам» не повезло на последних минутах

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от поражения команды в матче Евролиги с «Олимпией Милан», отметив, что в конце встречи его подопечным не хватило везения.

«Поздравляю «Милан» с победой. Нам не повезло на последних минутах, наши решения в защите вызывали вопросы, не усмотрели за Мицовым. Швед? Играл хорошо, так, как мы и надеялись. Даже лучше, чем я думал, если учитывать большой перерыв. Он, безусловно, наш лидер, вся команда играла по-другому, не так, как без него. Он на себя принимает всю защиту и отбрасывает партнёрам. Жаль, в конце не додумались выбросить, когда на нём фолили. Хорошая игра для него, в конце, конечно, подустал, 33 минуты отбегал. Пару раз просил замены, я его максимально хотел держать на паркете.



Тяжело играть с одним Томасом, Микки сыграл всего шесть минут. Мы пробовали Петю Губанова, но он помог как помог. Это не было самое страшное сегодня, потому что в конце мы потеряли Крокера из-за колена. Не знаю, насколько. Но это серьёзные потери. Харрисон? Знаете же, нужно ещё российскую визу получить. Он себе тренера нанял, тренируется сейчас. Он хороший игрок, но посмотрим как вольётся в европейский баскетбол. Думаю, что он будет готов к этому», — передаёт слова Куртинайтиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.