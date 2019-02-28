17 очков Слукаса помогли «Фенербахче» разгромить «Анадолу Эфес»

В Стамбуле завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Фенербахче» на домашней арене принимал «Анадолу Эфес».

Хозяева уверенно начали встречу и взяли первую четверть со счётом 20:17. К большому перерыву преимущество «Фенербахче» стало двузначным — 43:29. В третьей четверти «Анадолу Эфес» пытался отыграться и сократил отставание до 10 очков — 47:57. Но в заключительном игровом отрезке «Фенербахче» снова прибавил и одержал победу с разгромным счётом — 84:66.

В составе победителей лучшим стал Костас Слукас, набравший 17 очков и совершивший 4 передачи. 15 баллов в актив записал Никола Калинич. У «Анадолу Эфес» самым результативным стал Эдриен Морман, набравший 20 очков и собравший 5 подборов.