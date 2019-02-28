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Швед: все хотят попасть в плей-офф, победы придут

Швед: все хотят попасть в плей-офф, победы придут
Баскетбол / Евролига

Защитник «Химок» Алексей Швед поделился впечатлениями от поражения команды в матче регулярного чемпионата с «Олимпией Милан» (88:90), а также выразил уверенность, что «Химкам» в скором времени удастся прервать полосу неудач.

«К сожалению, результат отрицательный, но ведь были и позитивные моменты. Впереди ещё несколько игр. Конечно, хотелось вернуться в строй как можно раньше. Но получилось только сейчас, очень рад возвращению. У нас есть время, сейчас самый важный период, необходимо побеждать.

Перед матчем не волновался, мне просто хотелось играть. Причины последних неудач? Всё поменялось, поменяли тренера, сейчас появится новый игрок, и нужно время, чтобы сыграться. Но ничего страшного, череда поражений закончится.

Мои задачи при Куртинайтисе? В этом отношении ничего не изменилось, осталось только выигрывать. Сейчас важное время, осталось совсем немного, все хотят попасть в плей-офф, будем стараться. У нас нормальная атмосфера в раздевалке, победы придут, мы не унываем и будем ждать положительного результата», — сказал Швед.

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