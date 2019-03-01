«Баскония» победила «Жальгирис» и укрепила позиции в топ-8 Евролиги

«Баскония» одержала победу на домашней арене в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом». Команда из Витории уверенно начала встречу и повела в первой четверти с разницей в 5 очков — 17:12. В следующей десятиминутке преимущество испанской команды возросло и стало двузначным — 40:25.

В третьей четверти «Жальгирису» удался рывок, благодаря чему гости сократили отставание до 7 очков — 52:59. Но в заключительном игровом отрезке «Баскония» остановила спурт «Жальгириса» и сумел удержать победу — 80:73.

Самым результативным в составе победителей стал Лука Вильдоца, набравший 16 очков, дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Шейвон Шилдс. У «Жальгириса» 13 баллов записал в актив Брендон Дэвис.