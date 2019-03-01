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18 очков Лэнгфорда помогли «Панатинаикосу» разгромить «Гран Канарию»

18 очков Лэнгфорда помогли «Панатинаикосу» разгромить «Гран Канарию»
Баскетбол / Евролига

«Панатинаикос» добыл выездную победу в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, нанеся поражение «Гран Канарии».

В первой половине встречи на паркете шла достаточно равная борьба. Стартовая четверть осталась за «Панатинаикосом» — 28:26, а во второй десятиминутке гости ещё немного укрепили преимущество — 50:45. В третьей четверти коллектив из Греции оторвался от «Островитян» ещё немного — 70:63. В заключительном же игровом отрезке ПАО эффектном стиле дожал соперников, оформив победу с разгромным счётом — 99:80.

Самым результативным в составе победителей стал Кит Лэнгфорд, набравший 18 очков. Ник Калатес собрал коллекцию из 17 очков и 9 передач. Что касается «Гран Канарии», то в её составе отметился Хавьер Рабаседа — 21 очко.

Евролига. 24-й тур
28 февраля 2019, четверг. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
80 : 99
(26:28, 19:22, 21:23, 14:26)
Панатинаикос
Афины, Греция
Гран Канария: Рабаседа - 21, Уайли - 16, Эрикссон - 11, Ханна - 8, Тийе - 8, Сиим-Сандер - 5, Радичевич - 5, Оливер - 2, Строуберри - 2, Джефферсон - 2, Балвин, Паули
Панатинаикос: Лэнгфорд - 18, Калатес - 17, Адетокунбо - 16, Папаяннис - 14, Папапетру - 10, Гист - 8, Килпатрик - 8, Вуюкас - 4, Лекавичюс - 4, Пэйн, Калаицакис, Митоглу
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