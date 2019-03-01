18 очков Лэнгфорда помогли «Панатинаикосу» разгромить «Гран Канарию»

«Панатинаикос» добыл выездную победу в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, нанеся поражение «Гран Канарии».

В первой половине встречи на паркете шла достаточно равная борьба. Стартовая четверть осталась за «Панатинаикосом» — 28:26, а во второй десятиминутке гости ещё немного укрепили преимущество — 50:45. В третьей четверти коллектив из Греции оторвался от «Островитян» ещё немного — 70:63. В заключительном же игровом отрезке ПАО эффектном стиле дожал соперников, оформив победу с разгромным счётом — 99:80.

Самым результативным в составе победителей стал Кит Лэнгфорд, набравший 18 очков. Ник Калатес собрал коллекцию из 17 очков и 9 передач. Что касается «Гран Канарии», то в её составе отметился Хавьер Рабаседа — 21 очко.