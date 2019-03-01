«Хьюстон» обыграл «Майами» благодаря 58 очкам Хардена

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Майами Хит» — 121:118. «Ракетчики» выиграли заключительную четверть со счётом 35:20.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 58 очков и 10 результативных передач. Он реализовал 8 бросков из 18 из-за дуги, а также 18 из 18 с линии штрафных. 17 баллов на счету Остина Риверса, по 14 – у Криса Пола и Гэри Кларка.

В составе «Майами» по 21 очку в активе Келли Олиника и Горана Драгича. 19 баллов на счету Джастиса Уинслоу, 18 – у Джоша Ричардсона.

«Хьюстон» (37-25) одержал четвёртую победу кряду и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Майами» (27-34) четыре поражения в пяти матчах.