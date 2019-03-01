Харден вышел на пятое место в истории НБА по количеству матчей с 50 очками

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, набрав 58 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит», 15-й раз в карьере ушёл с площадки с как минимум 50 очками в активе. Таким образом, он обогнал Рика Бэрри и единолично вышёл на пятое место в истории НБА по этому показателю



29-летний Харден является лучшим из действующих игроков в этой категории, а более высокие результаты имеют только Элджин Бэйлор (17 встреч с 50 очками), Коби Брайант (25), Майкл Джордан (31) и Уилт Чемберлен (118).



Кроме того, Харден седьмой раз в карьере записал в актив не менее 50 очков и 10 передач за матч. Это лучший показатель за время существования лиги.



Встреча завершилась домашней победой «Хьюстона» со счётом 121:118, а защитник в ней также совершил 7 подборов, сделал 4 перехвата и поставил блок-шот за 44 минуты.

«Хьюстон» обыграл «Майами» благодаря 58 очкам Хардена