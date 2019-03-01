Шикарный каскад финтов Уэйда – в видеообзоре матча «Хьюстон» – «Майами»

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке принимал «Майами Хит» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались шикарный каскад финтов атакующего защитника «Майами» Дуэйна Уэйда и эффектные проходы атакующего защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена.



Матч завершился победой «Хьюстона» со счётом 121:118. Самым результативным игроком встречи с 58 очками стал атакующий защитник победителей Джеймс Харден. У «Майами» отличились разыгрывающий Горан Драгич и мощный форвард Келли Олиник, набравшие по 21 очку. Теперь «Рокетс» занимают 5-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 37-25, а «Хит» – 10-е в Восточной (27-34).

Видео доступно для просмотра на «Чемпионате».