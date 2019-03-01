Керр: Дюрант измотан, он заслужил выходной

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр объяснил, почему лёгкий форвард команды Кевин Дюрант не принимал участия в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик».



«Дюрант просто вымотан. Он выкладывается по максимуму в каждой встрече и устал. Кевин заслужил выходной.



Когда мы играем по два матча за два дня, то стараемся дать баскетболистам немного отдохнуть. На этот раз такую возможность получили Демаркус Казинс и Дюрант. Кроме того, заболел Андре Игуодала, так что у нас ограниченная ротация», – приводит слова Керра ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Голден Стэйт» со счётом 96:103. До этого Дюрант выходил на площадку во всех предыдущих 61 матче регулярного чемпионата.

«Голден Стэйт» проиграл «Орландо», потерпев 3-е поражение в 4 матчах