Харден: я беспокоюсь не о промахах, а о выборе моментов для бросков

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» прокомментировал высокую результативность в нынешнем сезоне.



«Я не беспокоюсь о том, попадаю или промахиваюсь. Я больше переживаю о том, чтобы выбирать правильные моменты для бросков, которые отрабатываю. А они так или иначе будут попадать в цель. Не так уж важно, реализую я 2 попытки из 30 или 15-16 из 30. Когда есть возможность для атаки, в любом случае нужно бросать», – приводит слова Хардена ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Хьюстона» со счётом 121:118. Защитник в ней набрал 58 очков, совершил 7 подборов, отдал 10 результативных передач, сделал 4 перехвата и поставил блок-шот за 44 минуты.

Харден вышел на пятое место в истории НБА по количеству матчей с 50 очками