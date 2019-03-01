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Харден: я беспокоюсь не о промахах, а о выборе моментов для бросков

Харден: я беспокоюсь не о промахах, а о выборе моментов для бросков
Баскетбол / НБА

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» прокомментировал высокую результативность в нынешнем сезоне.

«Я не беспокоюсь о том, попадаю или промахиваюсь. Я больше переживаю о том, чтобы выбирать правильные моменты для бросков, которые отрабатываю. А они так или иначе будут попадать в цель. Не так уж важно, реализую я 2 попытки из 30 или 15-16 из 30. Когда есть возможность для атаки, в любом случае нужно бросать», – приводит слова Хардена ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Хьюстона» со счётом 121:118. Защитник в ней набрал 58 очков, совершил 7 подборов, отдал 10 результативных передач, сделал 4 перехвата и поставил блок-шот за 44 минуты.

Харден вышел на пятое место в истории НБА по количеству матчей с 50 очками
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