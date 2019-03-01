Стартовый разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл пропустит ещё как минимум неделю, сообщает официальный сайт организации. После этого он пройдёт обследование, по результатам которого будет принято решение о сроках его возвращения в строй.



Болл не выходит на площадке уже в течение 15 матчей после того, как 19 января получил растяжение голеностопа и ушиб во встрече регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс». Изначально предполагалось, что он пропустит от четырёх до шести недель. На позиции разыгрывающего в распоряжении «Лейкерс» есть также Рэджон Рондо.



В нынешнем сезоне защитник набирает по 9,9 очка, совершает по 5,3 подбора и отдаёт по 5,4 результативные передачи за 30 минут в среднем за игру.