Итудис: ЦСКА сыграет на одной из самых сложных для гостей арен Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом».



«Мы отправились играть на одной из самых сложных для гостей арен Евролиги. «Олимпиакос» – универсальная команда, обладающая знанием игры, большим количеством опасных игроков, талантом и качеством. Кроме того в них живёт дух бойцов. Мы не собираемся тешить себя фактом того, что соперники недавно проиграли в нескольких матчах, и готовимся очень тщательно. У нашей команды тоже есть качество, и мы это не раз доказывали в сложных играх. Готовимся к сражению и ожидаем, что будет трудно», – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба.



На данный момент «армейцы» занимают в регулярном чемпионате Евролиги второе место с соотношением побед и поражений 18-5 и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

Разные полюса. «Олимпиакосу» нужна победа над ЦСКА «Армейцы» уже обеспечили себе место в плей-офф, где могут встретиться как раз со своим следующим соперником по регулярному чемпионату.