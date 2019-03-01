Джеймс: соперники проводят атаки через меня? Ну, давайте посмотрим, что выйдет

Форвард команды «Лос-Анжелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на критику, согласно которой он слабо выкладывается при игре в обороне, из-за чего он становится целью соперников калифорнийского клуба при проведении атак.

«Каждая команда имеет право проводить своё владение мячом через меня. Ну давайте. Давайте попробуйте. Каждая команда может сказать: «О, там Леброн». Ну так давайте… Посмотрим, что выйдет.

Мне действительно всё равно. Критика меня не беспокоит. Я люблю играть в баскетбол. Мои товарищи по команде знают, что я делаю для них, и это единственное, что имеет значение. Единственное, что меня мотивирует, — это то, как я могу помочь своим товарищам по команде добиться успеха и попытаться выиграть", — приводит слова Джеймса Yahoo Sports.