Йованович: для подготовки к «Енисею» у «Локо» было только 3 дня в полном составе

Завтра, 2 марта, «Локомотив-Кубань» проведёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». В преддверии этой встречи ожиданиями от неё поделился наставник краснодарцев Владе Йованович.

«Проблемой перед матчем с «Енисеем» стала пауза ФИБА, во время которой в нашем тренировочном процессе участвовала лишь половина команды. Пять игроков «Локо» выступали за сборную России, а Матеуш Понитка – за сборную Польши. У нас есть всего три дня в полном составе для подготовки к игре с красноярцами и серии плей-офф Еврокубка с УНИКСом. «Енисей» – серьёзная команда с хорошими снайперами. Это будет непростой матч, и нам следует отнестись к нему очень ответственно», — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарского клуба.