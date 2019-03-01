Лю в межсезонье может стать главным тренером «Лейкерс»

Экс-наставник «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю в межсезонье может вернуться к работе главного тренера. Соответствующий пост специалист может получить в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает официальная страница Bleacher Report в «Твиттере» со ссылкой на известного обозревателя Криса Хайнса.

Позиции нынешнего главного тренера калифорнийской команды Люка Уолтона очень неустойчивы. В ходе регулярного чемпионата в конфликт с Уолтоном вступили ряд игроков. Также в прессе не раз муссировались слухи, что Уолтон в скором времени может лишиться поста.

Что касается Тайрона Лю, напомним, что в сезоне-2015/16 ему удалось привести «Кливленд Кавальерс» к завоеванию титула. Всего в регулярных чемпионатах в качестве главного тренера он провёл 211 матчей, победив в них 128 раз.