В Краснодаре стартовал турнир Junior NBA

Федерация баскетбола Краснодарского края совместно с ПБК «Локомотив-Кубань» запустили в Краснодаре новый спортивный проект для юных любителей баскетбола среди учеников общеобразовательных школ – турнир Junior NBA, сообщает официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Junior NBA​ – это официальная международная молодёжная программа НБА, которая направлена на развитие и популяризацию баскетбола среди школьников. Этот проект успешно работает более чем в 60 странах мира и позволяет детям изучать базовые навыки и принципы лучшей игры с мячом. Он продвигает общие для национальных федераций и НБА ценности: лидерские качества, командный дух, здоровый образ жизни. В России программа реализуется при партнёрстве с Российской федерацией баскетбола.



В этом сезоне впервые турнир проходит в Краснодаре. Команды 30 общеобразовательных школ города вступили в борьбу за право принять участие в Суперфинале, который пройдёт 15 апреля во Дворце спорта «Олимп». В течение восьми недель команды сыграют круговые турниры в рамках своих дивизионов, организованных по территориальному принципу. Лучшие из них примут участие в играх плей-офф.