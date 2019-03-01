18 очков Лучича помогли «Баварии» обыграть «Будучность»

В Подгорице завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Будучность» принимала мюнхенскую «Баварию».

Команда из Германии удачно начала встречу и уже в первой четверти повела с разницей в 8 очков — 17:25. Хозяева выдержали удар и в следующей десятиминутке не только отыгрались, но и вышли вперёд — 44:41. Но после большого перерыва «Бавария» снова прибавила, и на этот раз уже не теряла инициативу. В третьей четверти мюнхенцы вернули лидерство — 66:59, а в заключительном игровом отрезке дожали соперников и одержали победу с двузначным счётом — 89:75.

Самым результативным в составе победителей стал Владимир Лучич, набравший 18 очков. У «Будучности» 19 очков набрал Эдвин Джексон.