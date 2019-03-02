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«Барселона» победила «Реал» благодаря дабл-даблам Томича и Эртеля

«Барселона» победила «Реал» благодаря дабл-даблам Томича и Эртеля
Баскетбол / Евролига

В Барселоне завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретились местная «Барселона» и мадридский «Реал».

Первая четверть матча прошла относительно в равной борьбе, а немного удачливее в ней оказался «Реал» — 17:16. Уже во второй десятиминутке каталонцы прибавили и на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 42:37. Вторая половина матча также прошла в напряжённой борьбе, но всё же хозяевам удалось удержать преимущество и оформить победу со счётом 77:70.

Самым результативным в составе «Барселоны! стал Анте Томич, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов. Ещё один дабл-дабл был на счету Томаса Эртеля — 17 очков и 10 передач. У „Реала“ 15 баллов набрал Руди Фернандес.

Евролига. 24-й тур
01 марта 2019, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
77 : 70
(16:17, 26:20, 14:14, 21:19)
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Барселона: Серафен, Пангос, Рибас, Синглтон, Ханга, Блажич, Эртель, Пустовой, Ориола, Курич, Клавер, Томич
Реал Мадрид: Козёр, Рэндольф, Фернандес, Кампаццо, Рейес, Айон, Кэрролл, Таварес, Льюль, Дек, Препелич, Тэйлор
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