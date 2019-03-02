Итудис: ЦСКА обыграл на выезде ещё один великий клуб, сильного соперника

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат матча 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (97:81).

«Хотел бы поздравить команду с победой и качественной игрой. Мы очевидно были лучшей командой. Мы доминировали, особенно во второй половине, когда мы многое изменили в нашем подходе, настрое в защите.

Факт в том, что мы удержали «Олимпиакос» в двух заключительных четвертях, и наша продуктивность была иной после того, как мы пропустили 50 очков в первой половине, это подтолкнуло нас к тому, чтобы добиться перелома.

Понятно, что игра – это не только защита, надо показывать уровень в нападении. И, если вы посмотрите статистику, мы совершили всего четыре потери, из которых две были нарушением правила трёх секунд, одна – фол в нападении, ещё одна – нарушение правила зоны. Учитывая, что мы встречались на выезде с одной из самых жестких команд, которая часто играет смены и заставляет идти в неудобную сторону, это говорит о нашем характере.

Мы были нежадными, двигали мяч. Иногда мяч влетал в кольцо на последних секундах атак, но это были максимально удобные броски. Мы старались находить лучшие решения, и это здорово. Мы обыграли на выезде ещё один великий клуб, сильного соперника», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.