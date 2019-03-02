«Чикаго» в 4-м овертайме обыграл «Атланту», «Нью-Орлеан» победил «Финикс»

«Чикаго Буллз» (18-45) на выезде в четвёртом овертайме обыграл «Атланту Хоукс» (21-42) — 168:161. «Быки» одержали пятую победу в шести встречах.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хоукс» Трэй Янг, оформивший дабл-дабл из 49 очков и 16 результативных передач. Также дабл-даблами отметились Алексей Лень (24 балла и 10 подборов) и Дуэйн Дедмон (14 очков и 12 подборов).

В составе «Чикаго» 47 очков на счету Зака Лавина. Дабл-даблы оформили Отто Портер (31 балл и 10 подборов), Лаури Маркканен (31 очко и 17 подборов) и Робин Лопес (11 баллов и 11 подборов).

В параллельной встрече «Нью-Орлеан Пеликанс» (28-36) на выезде обыграл «Финикс Санз» (12-51) — 130:116.

В составе «Финикс» 26 очков набрал Девин Букер. У «пеликанов» 22 балла на счету Джулиуса Рэндла, 21 – у Джру Холидэя. В активе Энтони Дэвиса 17 очков, 8 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота за 21.18 на паркете.