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«Чикаго» в 4-м овертайме обыграл «Атланту», «Нью-Орлеан» победил «Финикс»

«Чикаго» в 4-м овертайме обыграл «Атланту», «Нью-Орлеан» победил «Финикс»
Баскетбол / НБА

«Чикаго Буллз» (18-45) на выезде в четвёртом овертайме обыграл «Атланту Хоукс» (21-42) — 168:161. «Быки» одержали пятую победу в шести встречах.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хоукс» Трэй Янг, оформивший дабл-дабл из 49 очков и 16 результативных передач. Также дабл-даблами отметились Алексей Лень (24 балла и 10 подборов) и Дуэйн Дедмон (14 очков и 12 подборов).

В составе «Чикаго» 47 очков на счету Зака Лавина. Дабл-даблы оформили Отто Портер (31 балл и 10 подборов), Лаури Маркканен (31 очко и 17 подборов) и Робин Лопес (11 баллов и 11 подборов).

В параллельной встрече «Нью-Орлеан Пеликанс» (28-36) на выезде обыграл «Финикс Санз» (12-51) — 130:116.

В составе «Финикс» 26 очков набрал Девин Букер. У «пеликанов» 22 балла на счету Джулиуса Рэндла, 21 – у Джру Холидэя. В активе Энтони Дэвиса 17 очков, 8 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота за 21.18 на паркете.

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2019, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
161 : 168
4ОТ (33:26, 27:31, 24:38, 40:29, 16:16, 7:7, 8:8, 6:13)
Чикаго Буллз
Чикаго
Атланта Хоукс: Янг - 49, Лень - 24, Принс - 17, Хаертер - 15, Дедмон - 14, Картер - 13, Бембри - 13, Спеллмен - 9, Бэйзмор - 4, Адамс - 3, Андерсон, Хэмилтон
Чикаго Буллз: Лавин - 47, Портер - 31, Маркканен - 31, Данн - 14, Харрисон - 13, Лопес - 11, Арчидиаконоу - 10, Селден - 5, Луваву-Кабарро - 4, Фелисио - 2, Блэкени, Сэмпсон
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2019, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
116 : 130
(32:27, 25:29, 27:38, 32:36)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз: Букер - 26, Убре - 19, Эйтон - 16, Дэниелс - 15, Холмс - 10, Бендер - 8, Бриджес - 7, Мелтон - 6, Джексон - 6, Джонсон - 3, Окобо, Кроуфорд, Спалдинг
Нью-Орлеан Пеликанс: Рэндл - 22, Холидей - 21, Мур - 20, Дэвис - 17, Диалло - 15, Джексон - 9, Пэйтон - 8, Миллер - 8, Уильямс - 6, Окафор - 4, Кларк, Джонсон, Хилл
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