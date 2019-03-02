Матч «Атланта» — «Чикаго» стал третьим по результативности в истории НБА

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз», завершившийся в четвёртом овертайме, стал третьим по результативности в истории лиги.

Победу одержал «Чикаго» со счётом 168:161. В сумме команды набрали 329 очков.

Самые результативные матчи в истории НБА

1. «Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 370 очков (184:186 3ОТ), декабрь 1983 года

2. «Сан-Антонио Спёрс» — «Милуоки Бакс» — 337 очков (171:166 3ОТ), март 1982 года

3. «Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 329 очков (161:168 4ОТ), март 2019 года.

Самым результативным игроком встречи «Хоукс» — «Буллз» стал новичок команды из штата Джорджия Трей Янг, собравший коллекцию из 49 очков, 16 передач, 8 подборов, 1 перехвата и 1 блок-шота. Защитник «Чикаго» Зак Лавин набрал 47 очков, собрал 9 подборов, отдал 9 результативных передач и совершил 2 перехвата.