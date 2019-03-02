«Сан-Антонио» и Газоль расторгли соглашение, испанец планирует перейти в «Бакс»

Центровой Пау Газоль договорился с «Сан-Антонио Спёрс» о выкупе контракта. 38-летний испанец стал неограниченно свободным агентом, сообщает пресс-служба техасского клуба.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, Газоль планирует продолжить карьеру в «Милуоки Бакс».

В нынешнем сезоне Пау принял участие в 27 матчах в составе «Спёрс». Ветеран набирал 4,2 очка, собирал 4,7 передачи, отдавал 1,9 передачи, а также совершал 0,5 блок-шота и 0,2 перехвата за 12,2 минуты игры.

Газоль выступал за техасский клуб с 2016 года. Ранее защищал цвета «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфис Гриззлиз» и «Барселоны».

«Сан-Антонио» (34-29) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Милуоки» (48-14) возглавляет Восток.