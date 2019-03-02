Апич: «Енисей» настроен на победу в Краснодаре

Сегодня, 2 марта, «Локомотив-Кубань» проведёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». В преддверии этой встречи ожиданиями от неё поделился форвард краснодарцев Драган Апич. По словам Апича, соперники будут настроены одержать победу в Краснодаре.



«Уверен, что «Енисей» настроен на победу в Краснодаре. «Локо» следует правильно отреагировать на паузу ФИБА, как можно быстрее нащупать игровой ритм. Впереди – серьезные вызовы в Еврокубке, и нужно начать весну с победы», — приводит слова Драгана Апича официальный сайт краснодарской команды.



Встреча состоится 2 марта 2019 года в Краснодаре. Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Для краснодарской команды матч с «Енисеем» станет первым после паузы ФИБА.



