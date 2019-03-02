Анте Томич стал MVP 24-го тура Евролиги

Центровой испанского баскетбольного клуба «Барселона» Анте Томич был признан лучшим игроком 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.



В матче с мадридским «Реалом» Томич набрал 22 очка и выполнил 13 подборов, закончив матч с 28 баллами за эффективность действий в своём активе.



Стоит отметить что самый лучший показатель эффективности в туре был у вернувшегося после травмы баскетболиста «Химок» Алексея Шведа но подмосковный клуб потерпел поражение от «Олимпии Милан» со счётом 88:90. Швед в этом матче оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 передач. Стоит отметить, что в среднем в матчах Евролиги Швед набирает 25 очков за игру.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале Евролиги.