Джордж не поможет «Оклахоме-Сити» в матче с «Сан-Антонио»

В ночь на 3 марта мск в НБА состоится матч регулярного чемпионата, в котором встретятся «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер». Форвард «Тандер» Пол Джордж не сможет помочь команде в этом поединке, сообщает Clutch Points. Баскетболиста продолжает беспокоить боль в правом плече. Таким образом, форвард пропустит вторую кряду игру. Без него «Тандер» уступили в минувшем матче «Филадельфии Сиксерс».

Пол Джордж в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 59 матчах, набирая в них 28,6 очка, собирая 8,1 подбора, совершая 4,3 передачи и 2,3 перехвата за 36,7 минуты игрового времени в среднем.

«Оклахома-Сити Тандер» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Антонио» располагается на восьмой позиции.