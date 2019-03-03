Андре Игуодала: Стивен Карри – второй среди лучших разыгрывающих в истории НБА

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала считает, что заслуги партнёра по команде — разыгрывающего Стивена Карри — оцениваются недостаточно высоко.



«По-прежнему думаю, что Карри не получает должного признания. Многие думают, что он много забивает только благодаря множеству заслонов. Многие думают, что его легко обыграть более габаритному сопернику. Но Стивен – это огромная проблема для всех соперников. И не все до конца отдают себе отчёт, что даёт команде его присутствие на площадке. Особенно в нападении.



Карри недооценивают. Но если серьёзно задуматься, то он второй среди лучших разыгрывающих в истории лиги после Мэджика Джонсона. И попробуйте поспорить», – цитирует Игуодалу ESPN.

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