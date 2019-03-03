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Д. Басс: СМИ нанесли огромный ущерб «Лейкерс» домыслами об обмене Э. Дэвиса

Д. Басс: СМИ нанесли огромный ущерб «Лейкерс» домыслами об обмене Э. Дэвиса
Баскетбол / НБА

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс раскритиковала прессу за распространение ложной, по её мнению, информации, связанной с возможным обменом мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.

«В нашем бизнесе в отношениях со СМИ от любви до ненависти всегда один шаг. Например, пресса нагнетала огромный ажиотаж вокруг возможного обмена Энтони Дэвиса в «Лейкерс», но информация была ложной. Однако об этом писали очень много.

Это нанесло огромный ущерб команде, из-за того что наши игроки были вынуждены читать подобные статьи. Со стороны прессы такие поступки были безответственными, поскольку ставили под угрозу чувства баскетболистов, а этого можно было избежать.

Самым большим испытанием для «Лейкерс» стали домыслы в СМИ. Писали, что мы готовы отдать за Дэвиса чуть ли не весь состав. Но это совершенно не соответствует действительности. Несправедливо, что игрокам пришлось страдать из-за этого», – цитирует Басс ESPN.

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