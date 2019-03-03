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Сильвер: молодые игроки НБА чувствуют себя изолированными и несчастными

Сильвер: молодые игроки НБА чувствуют себя изолированными и несчастными
Баскетбол / НБА

Комиссионер НБА Адам Сильвер считает, что особенности современного общества негативно влияют на психологическое состояние молодых игроков лиги.

«Встречаясь с молодыми баскетболистами, я был поражён тем, что многие из них чувствуют себя действительно несчастными. Мы живём во времена, когда постоянно испытываем встревоженность. И это прямой результат воздействия социальных сетей.

Когда-то лидер «Детройта» 1980-х Айзея Томас сказал, что чемпионские титулы выигрываются в автобусах, намекая на то, как время, проведённое в переездах, способствует сплочённости команды. Но сейчас игроки изолированы друг от друга. Они всё время в наушниках и сидят с опущенными головами, глядя в свои телефоны», – приводит слова Сильвера ESPN.

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