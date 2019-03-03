Пашутин: первые 20 минут были, словно в свинцовых ботинках

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин прокомментировал победу подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».



«В первую очередь хотел бы поздравить команду. Тяжелый матч, мы, как и все, были вне ритма из-за графика игр. Стоит отметить, что «Парма» сегодня даже без легионеров, которые недавно ушли из команды, смогла поймать свой ритм и набрать много очков. Первые 20 минут мы ожидали сложной игры. К сожалению, не смогли выдержать быстрого темпа, предложенного соперниками. Мы были словно в свинцовых ботинках.



Получили 62 очка и 13 трехочковых за половину, соперник был быстрее и агрессивнее. После большого перерыва и разговора с командой мы стали лучше защищаться, начали контролировать снайперов соперника и подбор. Во второй половине в команде определились лидеры, которые и помогли набрать очки второго шанса. Когда «Парма» ошибалась, мы подбирали или добивали, за счет чего постепенно смогли сократить разрыв и в итоге одержать победу», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.