Шикарные трёхочковые «Уорриорз» в обзоре матча «Филадельфия» — «Голден Стэйт»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 117:120 (32:31, 35:24, 23:38, 27:27).



Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, на счету которого 34 очка. 28 очков набрал Стивен Карри, 25 — у Демаркуса Казинса. В составе «Сиксерс» трипл-дабл оформил Бен Симмонс (25 очков, 15 подборов, 11 передач).



«Голден Стэйт Уорриорз» занимает первую строчку в Западной конференции после 63 матчей. В активе коллектива 44 победы против 19 поражений. «Филадельфия Сиксерс» после 63 матчей занимает четвёртую строчку в Восточной конференции, имея в своём активе 40 побед и 23 поражения.