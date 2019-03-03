Куртинайтис: с ЦСКА «Химки» сыграют без Микки и Крокера

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от поединка регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, который пройдёт завтра, 4 марта. В преддверии противостояния литовский специалист посетовал на кадровые проблемы.

«Нам придётся сыграть без двух ведущих игроков, Микки и Крокера, которые даже не смогли помочь команде в концовке матча с «Миланом». Это одна из причин, почему мы не довели до победы ту игру. Нас преследуют травмы, но, несмотря на это, мы продолжаем работать и вовсю готовимся. Матч с ЦСКА — хороший шанс проявить себя тем игрокам, которые имеют не так много игрового времени. Я доволен тренировками и желанием, которое проявляют ребята. К тому же на ЦСКА у нас всегда есть особая мотивация. Как все сложится, покажет матч. Армейцы здорово провели последний матч и показали, что находятся в очень хорошем состоянии.

Как обычно, я не столько смотрю на соперника, их проблемы или сильные стороны, меня больше беспокоит наша команда, наши тренировки и подготовка. В последних матчах наша проблема состоит в том, чтобы доводить игры до победы. С тем же «Миланом» мы здорово играли 35 минут, но просто не довели эту игру до конца, нам не хватило игроков, а, может быть, инстинкта убийцы, который должен почувствовать кровь и доиграть до конца. Думаю, с возвращением Шведа многое в нашей игре изменится, и он поможет нам, особенно в концовках", — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».