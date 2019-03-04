Маклин: «Локомотив-Кубань» сделает всё, чтобы пройти в полуфинал Еврокубка

5 марта в Еврокубке стартуют четвертьфинальные поединки серии плей-офф. В одной из пар встретятся российские команды — УНИКС и «Локомотив-Кубань». Первый матч состоится в Казани. Ожиданиями от него поделился форвард краснодарцев Джамел Маклин, который подчеркнул, что «Железнодорожники» сделают всё необходимое, чтобы прорваться в полуфинальную стадию турнира.

«К четвертьфинальной серии нам нужно подойти в полной готовности. Это игры на вылет, и никто не хочет, чтобы сезон Еврокубка закончился у «Локо» прямо сейчас. УНИКС – сложный соперник, но мы сделаем всё, чтобы пройти в полуфинал», — приводит слова американского баскетболиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, что четвертьфинальные серии плей-офф Еврокубка идут до двух побед.