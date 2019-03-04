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«Атланта» в гостях обыграла «Чикаго», «Клипперс» разгромили «Нью-Йорк»

«Атланта» в гостях обыграла «Чикаго», «Клипперс» разгромили «Нью-Йорк»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Чикаго Буллз» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и уступил со счётом 118:123 (32:35, 28:32, 31:29, 27:27).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал украинский центровой гостей Алексей Лень, в активе которого 28 очков, 9 подборов и 2 блокшота. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Дуэйн Дедмон.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке разгромил «Нью-Йорк Никс» — 128:107 (38:20, 44:26, 19:32, 27:29).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Данило Галлинари, набравший 21 очко. Дабл-даблами в составе «Никс» отметились Ноа Вонле (17 очков, 12 подборов) и Митчелл Робинсон (16 очков, 13 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
118 : 123
(32:35, 28:32, 31:29, 27:27)
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Маркканен - 19, Блэкени - 17, Лопес - 16, Данн - 14, Арчидиаконоу - 13, Лавин - 12, Фелисио - 10, Селден - 9, Луваву-Кабарро - 6, Харрисон - 2, Сэмпсон
Атланта Хоукс: Лень - 28, Янг - 18, Адамс - 14, Дедмон - 13, Хаертер - 12, Хэмилтон - 11, Бэйзмор - 10, Пойтресс - 9, Картер - 3, Бембри - 3, Андерсон - 2
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
128 : 107
(38:20, 44:26, 19:32, 27:29)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Шамет - 21, Галлинари - 20, Харрелл - 18, Л. Уильямс - 18, Грин - 16, Жильжо-Александер - 15, Зубац - 7, Уоллес - 5, Мотли - 3, Беверли - 3, Темпл - 2, Торнвелл, Робинсон
Нью-Йорк Никс: Дотсон - 17, Вонле - 17, Мудиэй - 16, Трир - 16, Робинсон - 16, Смит - 8, Корнет - 6, Нокс - 6, Элленсон - 5, Дженкинс, Томас
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