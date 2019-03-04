«Атланта» в гостях обыграла «Чикаго», «Клипперс» разгромили «Нью-Йорк»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Чикаго Буллз» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и уступил со счётом 118:123 (32:35, 28:32, 31:29, 27:27).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал украинский центровой гостей Алексей Лень, в активе которого 28 очков, 9 подборов и 2 блокшота. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Дуэйн Дедмон.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке разгромил «Нью-Йорк Никс» — 128:107 (38:20, 44:26, 19:32, 27:29).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Данило Галлинари, набравший 21 очко. Дабл-даблами в составе «Никс» отметились Ноа Вонле (17 очков, 12 подборов) и Митчелл Робинсон (16 очков, 13 подборов).