Ватутин: с системой плей-офф в Евролиге у ЦСКА было бы больше титулов

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал достижения команды в Евролиге за последние годы.



«Если бы мы выигрывали Евролигу каждый год, все говорили бы: «Ерунда эта ваша Евролига!» С нами случалось разное, и мне кажется, что где-то нам не везло… Конечно, игроки, тренеры и руководство допускали ошибки, но я уверен, что с системой плей-офф у нас было бы больше титулов.



Никто в ЦСКА особо не радуется, когда мы попадаем в «Финал четырёх». Наши болельщики считают это естественным развитием событий, некоторые говорят: «Подумаешь, ещё один «Финал четырёх»…» Но это кропотливая работа и успех, а некоторые не уважают его. В долгосрочной перспективе это действительно успех. Евролига – это марафон, а «Финал четырёх» – уже другая история. Это всегда урок для нас. Мы бы предпочли титулы, но мы получаем уроки», – приводит слова Ватутина «Спутник».



За последние 10 лет ЦСКА выигрывал Евролигу лишь раз.

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