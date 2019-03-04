Пирс: Ирвингу не по зубам быть лидером чемпионской команды

Бывшая суперзвезда НБА Пол Пирс не верит в то, что разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг сможет привести команду к чемпионскому титулу.



«Ирвингу не по зубам быть лидером чемпионской команды», – приводит слова Пирса Clutchpoints.



Ирвинг завоёвывал титул чемпиона НБА в сезоне-2015/16 в составе «Кливленд Кавальерс», выступая вместе с форвардом Леброном Джеймсом и мощным форвардом Кевином Лавом. Он был обменян в «Бостон» в межсезонье 2017 года согласно собственному желанию. Защитник пропустил концовку прошлого сезона и не участвовал в плей-офф, в котором «Селтикс» дошли до финала Восточной конференции, уступив там «Кливленду». В текущем регулярном чемпионате команда с Ирвингом на данный момент занимает пятое место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 38-26.

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