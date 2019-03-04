Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Абдул-Джаббар продал с аукциона коллекцию своих трофеев за $ 3 млн

Абдул-Джаббар продал с аукциона коллекцию своих трофеев за $ 3 млн
Баскетбол / НБА

Бывшая суперзвезда НБА Карим Абдул-Джаббар продал с аукциона коллекцию своих трофеев из 234 предметов на общую сумму около $ 3 млн, сообщает ESPN. При этом он пояснил, что его поступок связан не с личными финансовыми трудностями, а с желанием пополнить собственный благотворительный фонд, оказывающий помощь детям в учёбе.

В частности, Абдул-Джаббар продал четыре из шести чемпионских перстней. Все они вошли в топ-5 самых дорогих лотов. Помимо этого в пятёрку вошёл мяч с последнего матча легендарного баскетболиста в карьере. Также высокую цену получили три из шести наград самому ценному игроку сезона.

Из всех выставленных на аукцион предметов невостребованными покупателями оказались только девять.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент