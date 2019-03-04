Абдул-Джаббар продал с аукциона коллекцию своих трофеев за $ 3 млн

Бывшая суперзвезда НБА Карим Абдул-Джаббар продал с аукциона коллекцию своих трофеев из 234 предметов на общую сумму около $ 3 млн, сообщает ESPN. При этом он пояснил, что его поступок связан не с личными финансовыми трудностями, а с желанием пополнить собственный благотворительный фонд, оказывающий помощь детям в учёбе.



В частности, Абдул-Джаббар продал четыре из шести чемпионских перстней. Все они вошли в топ-5 самых дорогих лотов. Помимо этого в пятёрку вошёл мяч с последнего матча легендарного баскетболиста в карьере. Также высокую цену получили три из шести наград самому ценному игроку сезона.



Из всех выставленных на аукцион предметов невостребованными покупателями оказались только девять.