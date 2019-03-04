Стивенс: изменения в ротации не помогут «Бостону»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс после матча регулярного чемпионата с «Хьюстон Рокетс» высказал мнение о причинах последних неудач команды.



«Изменения в ротации могли бы помочь команде, если бы корень проблем был в этом. Но я не уверен, что это является основной причиной поражений. Если бы перестановки в составе могли улучшить ситуацию, я бы сделал их давным-давно. Просто все должны играть лучше, с большей самоотдачей и быть более сплочёнными», – приводит слова Стивенса The Athletic.



Встреча завершилась домашним поражением «Бостона» со счётом 104:115. «Селтикс» проиграли пять из шести последних матчей и занимают пятое место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 38-26.

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