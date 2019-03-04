Ватутин — о возможном возвращении Теодосича в ЦСКА: почему бы и нет?

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о возможном возвращении в его команду Милоша Теодосича.

«Почему бы и нет, всё возможно. Я разговаривал с Милошем два дня назад, мы поддерживаем контакт последние два года, которые он играет в НБА. Нас нельзя назвать друзьями, но у нас приятельские отношения, и в ближайшем будущем он решит, что будет делать, в мае или июне… Думаю, он будет готовиться к чемпионату мира в Китае», – цитирует Ватутина «Спутник».

Также Ватутин ответил на вопрос, видит ли он Димитриса Итудиса посту главного тренера ЦСКА на долгие годы:

«И снова, почему бы и нет? Это вполне возможно. Летом его контракт истекает, решение будем принимать после Финала четырех. Мне нравится работать с ним, он современный тренер, личность, понимает баскетбол и имеет большой опыт, а также является представителем нового поколения тренеров. Я работаю с ним много лет, но все мы понимаем, что иногда нужны отличные результаты. Каждый день мы работаем с Димитрисом с цифрами, контрактами… Мы — партнёры, мы обсуждаем всё, мы понимаем друг друга», — сказал президент ЦСКА.