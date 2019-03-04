Йованович: с УНИКСом «Локо» предстоит главная игра сезона на данный момент

Главый тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии Еврокубка с УНИКСом.

«В Казани «Локо» предстоит главная игра сезона на данный момент. И тот факт, что из-за отъезда игроков в сборную мы готовились не в лучших условиях, в любом случае не может служить оправданием. Я уверен, что немногие команды на нашем месте и с нашими проблемами по ходу сезона находились бы там, где мы находимся сейчас. Вот почему я горжусь этой командой. Уверен, что мои парни будут сражаться изо всех сил и отдадут всё, чтобы взять верх в серии с УНИКСом», — цитирует Йовановича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Игра УНИКС — «Локомотив-Кубань» состоится в Казани завтра, 5 марта. Начало — в 19:00.