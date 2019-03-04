Желько Обрадович и Пабло Ласо представят профсоюз тренеров Евролиги

Знаменитые специалисты Желько Обрадович и Пабло Ласо представят 6 марта в Мадриде новую организацию — профсоюз тренеров Евролиги, сообщает Mundo Deportivo. Также на мероприятии будут присутствовать Хави Паскуаль, Ахмет Чаки и Невен Спахиджи, которые были уволены из своих команд Евролиги по ходу регулярного сезона-2018/19 годов.



В Мадриде пройдёт встреча для обсуждения окончательных деталей проекта профсоюза. Основная цель — защита контрактных прав тренеров после увольнений и других подобных событий.



Стоит отметить, что почти половина из 16 команд Евролиги решили сменить главного тренера во время нынешнего сезона. В итоге многие специалисты выразили свою обеспокоенность из-за массовой потери работы своих коллег.