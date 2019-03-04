37 очков Шведа помогли «Химкам» победить ЦСКА в овертайме

Подмосковные «Химки» в овертайме переиграли ЦСКА на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась в равной борьбе, но чуть сильнее оказались «армейцы» — первую четверть они выиграли с преимуществом в два очка. Вторая четверть также осталась за ЦСКА — к большому перерыву их преимущество составило три очка.



Однако уже в третьей четверти «Химкам» удалось переломить ход игры, не только отыграв отставание, но и выйдя вперёд на шесть очков. Заключительный игровой отрезок остался за ЦСКА, и «армейцы» перевели игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке чуть сильнее были хозяева, итоговый счёт матча — 73:72 ОТ.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 37 очков. В составе ЦСКА дабл-даблом отметился Уилл Клайберн — на его счету 17 очков и 16 подборов.