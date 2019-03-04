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37 очков Шведа помогли «Химкам» победить ЦСКА в овертайме

37 очков Шведа помогли «Химкам» победить ЦСКА в овертайме
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Подмосковные «Химки» в овертайме переиграли ЦСКА на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась в равной борьбе, но чуть сильнее оказались «армейцы» — первую четверть они выиграли с преимуществом в два очка. Вторая четверть также осталась за ЦСКА — к большому перерыву их преимущество составило три очка.

Однако уже в третьей четверти «Химкам» удалось переломить ход игры, не только отыграв отставание, но и выйдя вперёд на шесть очков. Заключительный игровой отрезок остался за ЦСКА, и «армейцы» перевели игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке чуть сильнее были хозяева, итоговый счёт матча — 73:72 ОТ.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 37 очков. В составе ЦСКА дабл-даблом отметился Уилл Клайберн — на его счету 17 очков и 16 подборов.

Единая лига ВТБ
04 марта 2019, понедельник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
73 : 72
ОТ (12:14, 16:17, 19:10, 15:21, 11:10)
ЦСКА
Москва, Россия
Химки: Швед - 37, Маркович - 16, Губанов - 6, Томас - 5, Зубков - 4, Вяльцев - 2, Моня - 2, Дженкинс - 1, Зайцев, Кадошников
ЦСКА: Клайберн - 17, Родригес - 15, Хайнс - 12, Хиггинс - 11, Боломбой - 6, Хэкетт - 4, Курбанов - 4, де Коло - 3, Ухов, Антонов, Воронцевич, Лопатин
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