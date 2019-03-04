Итудис: сегодня даже слепые увидели бы…

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от проигранного его подопечными матча с «Химками».



«Обычно я начинаю пресс-конференцию с хороших слов в адрес победителя. Останусь джентельменом и поздравлю «Химки». Но, если вы будете объективны, то увидите две совершенно разные истории, кто на площадке главный протагонист.



Мы играли в баскетбол, пытались играть. Мы же знаем, что к баскетболу нужно относиться с акцентом на нападение, на зрелищность. Швед провёл отличный матч в нападении, Родригес провёл отличный матч в нападении. Но вы же были на игре, всё видели. Если вы честны с самим собой и видели, что происходило, то вы всё понимаете. Мои игроки совершили 20 потерь, но половина из них произошли не просто так, а почему-то ещё. Я останусь джентельменом. Но посмотрите на последние владения…



Один мой коллега, который сейчас уже на пенсии, сказал бы, что сегодня даже слепые увидели бы», — передаёт слова Димитриса Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.