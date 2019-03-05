Куртинайтис: нужно энергию тратить на игру, а не на разговоры с судьями

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победного для его подопечных матча с ЦСКА (73:72 ОТ).



«График такой плотный, поэтому приходится каждый матч как финал. Так получилось, что три лучшие команды Единой лиги у нас идут почти подряд. Но самая большая проблема — это потеря в игре с «Миланом» двух ведущих игроков. Перед матчем с ЦСКА были опасения, но часто в жизни так бывает, что, чем меньше игроков, тем лучше у них получается сплотиться. Мы в защите сыграли отлично, особенно в первой четверти. Были проблемы в нападении, ротация небольшая, но очень рад, что выиграли. Думаю, что это не было случайно, потому что, может, не полностью, но всё же контролировали ход матча.



Судьи? Никогда про судей не говорю. Возьму нашу команду — мы сегодня не попали 12 штрафных, в том матче, когда каждое очко может решить исход. Не хочу говорить за ЦСКА. Да, некоторые моменты судьи могли и свистнуть в нашу пользу, например, когда соперники забили за 0,3 секунды. Есть же наука, доказано, что так нельзя забить. Я даже к столику ходил, говорил, что нельзя играть против науки. Но, на самом деле, нужно энергию тратить на игру, а не на разговоры с судьями.



Швед? Лёша такой. Егор тормозить нельзя. Во второй половине я гнал его под кольцо, чтобы он обострял, зарабатывал фолы. Но сегодня он, хочу сказать, и в защите сыграл очень хорошо, мне не доводилось такого видеть. В нападении, конечно, он пошёл самым лёгким путём — бросками с центра. Но я рад, что нам это принесло успех. Если бы он не набрал сегодня 37 очков, я не знаю, какими бы игроками мы это компенсировали. Мы со Шведом разговариваем, я пытаюсь его немного остановить, заставить мыслить рационально. Но, как и в НБА, здесь должны быть игроки, которые — вообще независимо от процента — должны приносить очки», — передаёт слова Куртинайтиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.