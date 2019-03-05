Вяльцев провёл 400 матчей за «Химки»

Подмосковные «Химки» в овертайме переиграли ЦСКА на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – 73:72. 400-й матч за команду хозяев провёл защитник Егор Вяльцев. По этому показателю он занимает третье место. В активе Сергея Мони 490 встреч, у Виталия Фридзона – 428.

Вяльцев выступает за «Химки» с 2011 года. В составе московского клуба он дважды становился обладателем Еврокубка. Также он дважды выигрывал серебряные медали Единой лиги ВТБ, четырежды становился вице-чемпионом России. Вяльцев является победителем чемпионата Европы до 20 лет.

Единственный раз, когда Вяльцеву удалось сыграть в «Финале четырёх» Евролиги, случился в сезоне-2002/03. Тот сезон был первым в карьере Егора.