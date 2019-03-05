Клайберн: у ЦСКА ещё будет шанс взять реванш у «Химок»

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками» (72:73 ОТ).

«Это тяжёлое поражение для нас. Мы были не так эффективны в атаке и поплатились за это, показали плохой процент дальних попаданий. Тем не менее нам не надо расстраиваться. Это только регулярный сезон, и все самые важные матчи ждут нас впереди. У нас ещё будет шанс взять реванш у «Химок», — приводят слова Клайберна «Известия».

ЦСКА (17-3) возглавляет турнирную таблицу Лиги ВТБ, «Химки» (13-5) занимают четвёртое место.

В следующем матче регулярного чемпионата «армейцам» на выезде будет противостоять «Зелена Гура», а «Химки» в гостях сыграют с «Нижним Новогородом». Обе встречи состоятся 11 марта.