Воронцевич: ЦСКА хорошо защищался в игре с «Химками», но не забил много штрафных

Форвард баскетбольного ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал гостевой матч своей команды с «Химками» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Армейцы» уступили подмосковной команде в овертайме со счётом 72:73.



«По моему мнению, мы хорошо защищались в игре с «Химками». За 45 минут мы пропустили всего 73 очка, совершив 20 потерь и проиграв с минимальной разницей. К тому же мы не забили много штрафных, что тоже сказалось на результате. Над этим надо поработать.

Конечно, стоит отметить и «Химки». Они сегодня тоже здорово защищались, а Швед показал высокую результативность. Хочется побеждать везде и всегда, но надо оставаться позитивными», — приводят слова Андрея Воронцевича «Известия».